Великанов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1972
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Светлана Анатольевна
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Светлана Анатольевна