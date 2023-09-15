Великанов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Владимир Александрович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

01.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.01.1972

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Светлана Анатольевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Светлана Анатольевна

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