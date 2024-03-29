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(Чуракова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1917

Отец: Чураков Георгий Иванович

Мать: Чуракова Агафья Степановна

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