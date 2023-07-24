Кучевасов ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучевасов ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1950

Дочь: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучевасов ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучевасова МАРИНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучевасова НАТАЛЬЯ ИВАНОЧНА

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучевасов ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучевасова СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА

Смерть
Неизвестно
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