Кучевасов ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1950
Дочь: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучевасов ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучевасова МАРИНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучевасова НАТАЛЬЯ ИВАНОЧНА
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучевасова СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Кучевасова - Ратегова ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
Смерть
Неизвестно