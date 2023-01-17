Ирина Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Киприянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Васёв Антон Трифанов

Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Васёв Елизар

Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.03.1848

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Васёв Александр Трифанов

Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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