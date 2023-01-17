Ирина Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васёв Антон Трифанов
Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васёв Елизар
Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов
Рождение ребёнка
30.03.1848
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Васёв Трифан Фирстов
Смерть
Неизвестно