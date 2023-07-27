Кружалин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
22.09.1942
Дочь: Гультяева Светлана
Мать ребёнка: Кружалина Любовь
Рождение ребёнка
03.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кружалина Любовь
Рождение ребёнка
08.02.1955
Дочь: Плотникова Елена
Мать ребёнка: Кружалина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кружалина Любовь
Смерть
1955