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Кружалин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кружалин Семён Кириллович

Мать: Кружалина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.1942

Дочь: Гультяева Светлана

Мать ребёнка: Кружалина Любовь

Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружалина Любовь

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
08.02.1955

Дочь: Плотникова Елена

Мать ребёнка: Кружалина Любовь

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружалина Любовь

Смерть
1955
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