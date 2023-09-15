Белькова (Рязанова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькова (Рязанова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

10.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Рязанов Иван Ермолаевич

Мать: Рязанов Надежда Ивановна

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Василий Иванович

Ивано-Франковск, Ukraine
Рождение ребёнка
20.02.1956

Сын: Бельков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Бельков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Василий Иванович

Смерть
10.02.1982
Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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