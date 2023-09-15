Белькова (Рязанова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти10.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Отец: Рязанов Иван Ермолаевич
Мать: Рязанов Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бельков Василий Иванович
Ивано-Франковск, Ukraine
Рождение ребёнка
20.02.1956
Сын: Бельков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Бельков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1982
Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область