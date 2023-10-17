Михайлова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Параскева Ивановна

Место рождения

Костромская область, Островский район, д. Новоселово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Молчанова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Дмитриевич

Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Смерть
Неизвестно
Костромская область, Островский район, д. Новоселово
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