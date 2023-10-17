Михайлова Параскева Ивановна
Место рожденияКостромская область, Островский район, д. Новоселово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Молчанова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Дмитриевич
Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Костромская область, Островский район, д. Новоселово
Смерть
Неизвестно
Костромская область, Островский район, д. Новоселово