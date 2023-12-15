Мурашев Екатерина Стефанова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Мурашева Татiана Филиппова ?
Отец ребёнка: Мурашов Филипп ?
Рождение ребёнка
05.02.1920
Сын: Мурашев Антонiй
Отец ребёнка: Мурашов Филипп ?
Шерагул, Тулунский муниципальный район, Иркутская область