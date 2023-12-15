Мурашев Екатерина Стефанова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашев Екатерина Стефанова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Мурашева Татiана Филиппова ?

Отец ребёнка: Мурашов Филипп ?

Рождение ребёнка
05.02.1920

Сын: Мурашев Антонiй

Отец ребёнка: Мурашов Филипп ?

Шерагул, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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