Халит Мингликай углы
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мингликай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Хасан Халит углы
Мать ребёнка: Хабибямал
Рождение ребёнка
1801
Сын: Аняс Халит углы
Мать ребёнка: Хабибямал
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Хабибямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибямал
Смерть
1817