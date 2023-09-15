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Халит Мингликай углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мингликай

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Хасан Халит углы

Мать ребёнка: Хабибямал

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Аняс Халит углы

Мать ребёнка: Хабибямал

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Низамутдин Халит углы

Мать ребёнка: Хабибямал

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибямал

Смерть
1817
Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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