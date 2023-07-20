Липатов Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садомская Тамара Александровна

Мать ребёнка: Липатова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липатов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Липатова Клавдия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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