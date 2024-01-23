Шепелева Тамара Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Тамара Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1913 и 1914 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шепелев Марк Семенович

Мать: Шепелева Анна Павловна

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