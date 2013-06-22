Выдрина (Казанцева) Галина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1928
Дата смерти22.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1956
Дочь: Беляева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Выдрин Александр Егорович
Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2013