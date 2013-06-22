Выдрина (Казанцева) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрина (Казанцева) Галина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1928

Дата смерти

22.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1956

Дочь: Беляева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Выдрин Александр Егорович

Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выдрин Александр Егорович

Смерть
22.06.2013
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