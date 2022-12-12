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Буркова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Лукич

Смерть
Неизвестно
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