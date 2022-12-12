Буркова Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич
Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Иван Лукич
Смерть
Неизвестно