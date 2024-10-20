Рейтерн Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения19.05.1871 ст.
Дата смерти15.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1871 ст.
Отец: Фон Рейтерн Александр Герхардович (Евграфович)
Военная служба
1892
Окончил Пажеский корпус (1892).
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
14 февраля 1899 г. поженились адъютант командира отдельного корпуса жандармов лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона поручик Павел Александрович Рейтерн, 28 лет, православного вероиспо... Показать все
Смерть
15.04.1907