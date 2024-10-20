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Рейтерн Павел Александрович

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

19.05.1871 ст.

Дата смерти

15.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1871 ст.

Отец: Фон Рейтерн Александр Герхардович (Евграфович)

Мать: Рейтерн (Лазарева-Станищева) Елизавета Павловна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Военная служба
1892
Окончил Пажеский корпус (1892).
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Жена: Кристи (Штраух) Елена Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
14 февраля 1899 г. поженились адъютант командира отдельного корпуса жандармов лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона поручик Павел Александрович Рейтерн, 28 лет, православного вероиспо... Показать все
Смерть
15.04.1907

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