Жидкова Просковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Просковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Михаил Максимович

Отец ребёнка: Жидков Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Семён Максимович

Отец ребёнка: Жидков Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Александр Максимович

Отец ребёнка: Жидков Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Жидков Максим Егорович

Смерть
Неизвестно
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