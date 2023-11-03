Тонконогов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950

Отец: Тонконогов Дмитрий Егорович

Мать: Тонконогова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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