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Солдатова Матрена Павловна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

05.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Солдатов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович

Медв
Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Солдатов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.10.1907

Сын: Солдатов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.01.1915
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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