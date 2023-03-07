Солдатова Матрена Павловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти05.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Солдатов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович
Медв
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Солдатов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
09.10.1907
Сын: Солдатов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Солдатов Михаил Федорович
Смерть
05.01.1915