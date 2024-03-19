Ищик Олег Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968
Отец: Ищик Яков Кузьмич
Мать: Ищик Тамара Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищик Людмила
Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуринович Мария Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1996
Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.2000
Дочь: Рак Елизавета Ооеговна
Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна