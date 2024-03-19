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Ищик Олег Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968

Отец: Ищик Яков Кузьмич

Мать: Ищик Тамара Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищик Людмила

Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуринович Мария Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1996

Сын: Ищик Евгений Олегович

Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.2000

Дочь: Рак Елизавета Ооеговна

Мать ребёнка: Ищик Елена Ивановна

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