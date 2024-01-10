(Хайритдинова) Зайра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хайритдинова) Зайра

Место рождения

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Хамзина Хамида

Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Смерть
Неизвестно
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