Дорофеева Агафья Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиМежду 1775 и 1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анкидинова Фекла Анкидиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1759
Сын: Анкидинов Никифор Анкудинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анкидинова Ксения Анкидиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Между 1775 и 1783