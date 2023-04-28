Дорофеева Агафья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Агафья Дорофеевна

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Между 1775 и 1783

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анкидинова Фекла Анкидиновна

Отец ребёнка: не указан

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Анкидинов Никифор Анкудинович

Отец ребёнка: не указан

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анкидинова Ксения Анкидиновна

Отец ребёнка: не указан

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Между 1775 и 1783
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