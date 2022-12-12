(Желтунова) Елена Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Место жительства
1858 или 1863
Вычислено. Записи о проживании из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860год,1862год и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.3504 и д.4006, д.4255
Смерть
Неизвестно