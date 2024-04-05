Gołębiewska (Jagiełło) Katarzyna Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gołębiewska (Jagiełło) Katarzyna

Место рождения

,Pecyna/Długosiodło

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Jagiełło Józef

Мать: Jagiełło (Pędzich) Apolonia

,Pecyna/Długosiodło
Бракосочетание
25.01.1875

Муж: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Długosiodło akt 5/1875
Рождение ребёнка
17.12.1875

Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Tomasz Gołębiewski/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 112/1875
Рождение ребёнка
01.09.1878

Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Piotr Gołębiewski/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 89/1878
Рождение ребёнка
15.01.1882

Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Paweł Gołębiewski/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 8/1882
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Franciszek Gołębiewski/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 107/1885
Рождение ребёнка
11.11.1887

Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Jan Gołębiewski/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 131/1887
Рождение ребёнка
05.09.1890

Дочь: Pujer (Gołembiewska/Gołębiewska) Marianna Gołębiewska/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 110/1890
Рождение ребёнка
28.10.1892

Дочь: Trojanowska (Gołembiewska/Gołębiewska) Rozalia Gołębiewska/

Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/

Olszaki/Lubiel akt 125/1892
Смерть
Неизвестно

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