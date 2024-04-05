Gołębiewska (Jagiełło) Katarzyna
Место рождения,Pecyna/Długosiodło
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Jagiełło Józef
Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Tomasz Gołębiewski/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Piotr Gołębiewski/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Paweł Gołębiewski/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Franciszek Gołębiewski/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Сын: Gołembiewski/Gołębiewski Jan Gołębiewski/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Дочь: Pujer (Gołembiewska/Gołębiewska) Marianna Gołębiewska/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/
Дочь: Trojanowska (Gołembiewska/Gołębiewska) Rozalia Gołębiewska/
Отец ребёнка: Gołembiewski/Gołębiewski Jakub Gołębiewski/