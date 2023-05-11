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Стяжкин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Стяжкин Пётр Иванович

Мать: Стяжкина Лидия Романовна

Рождение ребёнка
?.07.1969

Дочь: Стяжкина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Стяжкина Ирина

Рождение ребёнка
1973

Сын: Стяжкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Стяжкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стяжкина Ирина

Смерть
2019
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