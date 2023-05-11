Стяжкин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Стяжкин Пётр Иванович
Мать: Стяжкина Лидия Романовна
Рождение ребёнка
?.07.1969
Дочь: Стяжкина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Стяжкина Ирина
Рождение ребёнка
1973
Сын: Стяжкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Стяжкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стяжкина Ирина
Смерть
2019