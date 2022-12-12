Китов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Китов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1964
Большой, город Михайловка, Волгоградская область