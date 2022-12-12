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Китов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Китов Василий Никитович

Мать: Китова Александра Панфиловна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Китов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Китов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Китов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1964
Большой, город Михайловка, Волгоградская область
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