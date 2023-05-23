Янсон Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янсон Александр Иванович

Место рождения

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR

Дата рождения

09.09.1910

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янсон Хава Давидовна

Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
04.05.1948

Дочь: Бобкова Алла Александровна

Мать ребёнка: Янсон Хава Давидовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Belarus
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