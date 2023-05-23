Янсон Александр Иванович
Место рожденияЛенинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Дата рождения09.09.1910
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янсон Хава Давидовна
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Рождение ребёнка
04.05.1948
Дочь: Бобкова Алла Александровна
Мать ребёнка: Янсон Хава Давидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Belarus