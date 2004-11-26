Нарышкова (Смирнова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкова (Смирнова) Анна Ивановна

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Место рождения

Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район

Дата рождения

22.12.1919

Дата смерти

26.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919

Отец: Смирнов Иван Максимович

Мать: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Бракосочетание
25.11.1935

Муж: Нарышков Василий Сергеевич

Казахстан, Акмолинская область, город Макинск
Стали вместе жить с 21.11.1935 года,сделали свадьбу, но официально расписались в 6.04.1962 году ,когда младшей дочери Надежде (5 ребенку) было 9 лет. Раньше официально не расписывались в загсах,а про... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1953

Дочь: Трущелёва Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарышков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вержбицкая Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышков Василий Сергеевич

Смерть
26.11.2004
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Умерла в 85 лет, от инсульта и инфаркта
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