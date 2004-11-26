Нарышкова (Смирнова) Анна Ивановна
Место рожденияКазахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Дата рождения22.12.1919
Дата смерти26.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919
Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Бракосочетание
25.11.1935
Казахстан, Акмолинская область, город Макинск
Стали вместе жить с 21.11.1935 года,сделали свадьбу, но официально расписались в 6.04.1962 году ,когда младшей дочери Надежде (5 ребенку) было 9 лет. Раньше официально не расписывались в загсах,а про... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1953
Дочь: Трущелёва Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москалева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарышков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вержбицкая Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Нарышков Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2004
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Умерла в 85 лет, от инсульта и инфаркта