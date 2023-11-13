Гражевич Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гражевич Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гражевич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гражевич Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гражевич Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Гражевич Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гражевич Николай Иванович

Отец ребёнка: Гражевич Иван

Смерть
Неизвестно
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