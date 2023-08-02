Туганов Анзор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Сын: Туганов Беслан
Мать ребёнка: Туганов Гутаз
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Аслануко
Мать ребёнка: Туганов Гутаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Бимбулат
Мать ребёнка: Туганов Гутаз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганов Гутаз