Иустина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти13.08.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.08.1893 ст.
Афанасьевская церковь 13.08.1893 Чермы жена Иустина Илларионовна 69 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-3916?i=794&cat=754352