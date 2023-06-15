Иустина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

13.08.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.08.1893 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.08.1893 Чермы жена Иустина Илларионовна 69 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-3916?i=794&cat=754352
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