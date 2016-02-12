Чернова (Афанасьева) Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Афанасьева) Елизавета Афанасьевна

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Место рождения

Малое Бишево, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.08.1926

Дата смерти

12.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Бишево, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Алексей Петрович

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Чернов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Алексей Петрович

Смерть
12.02.2016
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