Чернова (Афанасьева) Елизавета Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1926
Дата смерти12.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Алексей Петрович
Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Чернов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2016