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Филяков Василий Максимов

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Около ?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Филяков Максим Михайлов

Мать: Филякова Екатерина Сергеева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.10.1913

Жена: Филякова Ефросинья Васильевна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Филяков Николай Васильев

Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Васильева

Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
05.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
Около ?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
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