Филяков Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиОколо ?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
09.10.1913
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1918
Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Васильева
Мать ребёнка: Филякова Ефросинья Васильевна
Военная служба
05.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
Около ?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести