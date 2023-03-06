Головин Терентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Головин Афонасий Терентьевич
Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Головин Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Головин Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Стефанида Терентьевна
Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ксения Терентьевна
Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно