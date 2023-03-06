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Головин Терентий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Головин Петр Матфеев

Мать: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Головин Афонасий Терентьевич

Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Головин Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Головин Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Стефанида Терентьевна

Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ксения Терентьевна

Мать ребёнка: Головина Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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