Савчатова -Полегешко Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1959
Дочь: Савчатова-Карташова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1965
Сын: Сачатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности