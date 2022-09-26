Савчатова -Полегешко Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчатова -Полегешко Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1959

Дочь: Савчатова-Карташова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1965

Сын: Сачатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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