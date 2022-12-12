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Иванов Игнат Иванович

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Место рождения

Стрижево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрижево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Иванова Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Васильевна

Бракосочетание
До 1909

Жена: Иванова Анна Васильевна

По году рождения первого ребёнка
Смерть
Около ?.03.1942
Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
"Расстрелян передовыми частями Красной армии". Подробности описаны в следственном деле жены Игната Анюты. Скан дела: https://disk.yandex.ru/d/8fAskHmbvr0wjA
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