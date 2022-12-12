Иванов Игнат Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Иванова Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Васильевна
Бракосочетание
До 1909
Жена: Иванова Анна Васильевна
По году рождения первого ребёнка
Смерть
Около ?.03.1942
Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
"Расстрелян передовыми частями Красной армии". Подробности описаны в следственном деле жены Игната Анюты. Скан дела: https://disk.yandex.ru/d/8fAskHmbvr0wjA