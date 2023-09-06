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Головко Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1978

Отец: Головко Анатолий Петрович

Мать: Головко Любовь

Рождение ребёнка
05.03.2004

Дочь: Головко Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Головко Лилия

Рождение ребёнка
29.01.2014

Сын: Головко Георгий Анатольевич

Мать ребёнка: Головко Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Лилия

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