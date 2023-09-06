Головко Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1978
Отец: Головко Анатолий Петрович
Мать: Головко Любовь
Рождение ребёнка
05.03.2004
Дочь: Головко Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Головко Лилия
Рождение ребёнка
29.01.2014
Сын: Головко Георгий Анатольевич
Мать ребёнка: Головко Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Лилия