Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1997
Дочь: Степанова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
12.07.?
Сын: Степанов Захар Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Валерия Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно