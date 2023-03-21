Большакова (Зайцева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Зайцева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюткина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Ульянович

Смерть
Неизвестно
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