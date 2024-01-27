Кравченко Виталий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Виталий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1951

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.19

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Федоровна

Рождение
23.02.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.08.1974

Жена: Козлова Татьяна Федоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1981

Сын: Кравченко Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Федоровна

Пос.Зыково, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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