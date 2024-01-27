Кравченко Виталий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1951
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.19
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Федоровна
Рождение
23.02.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1974
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1981
Сын: Кравченко Игорь Витальевич
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Федоровна
Пос.Зыково, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана