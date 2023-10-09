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Романов Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968

Отец: Романов Николай Павлович

Мать: Романова Вера Владимировна

Бракосочетание
01.04.1989

Жена: Романова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1989

Дочь: Федяй Диана Витальевна

Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна

Развод
26.06.2007

Жена: Романова Елена Николаевна

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