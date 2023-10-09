Романов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968
Бракосочетание
01.04.1989
Рождение ребёнка
24.12.1989
Дочь: Федяй Диана Витальевна
Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна
Развод
26.06.2007