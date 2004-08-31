Тимофеева (Козлова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981
Рождение ребёнка
31.08.2004
Сын: Тимофеев Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Тимофеев Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
20.05.2010
Дочь: Тимофеева Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Тимофеев Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
27.11.2019
Сын: Тимофеев Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Тимофеев Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно