Головина Анисья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евфимия Семионовна
Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно