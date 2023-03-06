Головина Анисья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анисья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евфимия Семионовна

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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