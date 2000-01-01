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Чередов Семён Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чередов Родион Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Чередов Василий Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Савельева

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мавра Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Фёкла Савельева

Смерть
1820
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