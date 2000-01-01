Чередов Семён Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Чередов Родион Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Савельева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мавра Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Фёкла Савельева
Смерть
1820