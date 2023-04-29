Хохлова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1919
Сын: Хохлов Иван Семен
Отец ребёнка: Хохлов Семен Степанович
Место жительства
1919
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно