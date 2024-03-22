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Клушенцов Виктор Александрович
Клушенцов Виктор Александрович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1936
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Клушенцов (Клушанцов) Александр Арсеньевич
1907 г.р.
Мать
Клушенцова (Овсянкина) Анна Ивановна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Клушенцов Александр Арсеньевич
Мать:
Клушенцова Анна Ивановна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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