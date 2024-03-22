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Клушенцов Виктор Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1936

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Клушенцов Александр Арсеньевич

Мать: Клушенцова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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