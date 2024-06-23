Дойникова Ксения Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойникова Ксения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дойников) Параскева

Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: (Дойников) Наталия

Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: (Дойников) Татьяна

Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

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