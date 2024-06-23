Дойникова Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дойников) Параскева
Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: (Дойников) Наталия
Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: (Дойников) Татьяна
Отец ребёнка: Дойников Николай Иванович
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд