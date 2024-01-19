Акименко (Свиридова) Степанида Антоновна
Место рождения
Дата рождения21.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Акименко-Якименко Михаил Кононов
Нижний хутор
Рождение ребёнка
19.03.1900 ст.
Сын: Акименко-Якименко Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Акименко-Якименко Михаил Кононов
Нижний хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно