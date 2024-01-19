Акименко (Свиридова) Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акименко (Свиридова) Степанида Антоновна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

21.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Акименко-Якименко Михаил Кононов

Нижний хутор
Рождение ребёнка
19.03.1900 ст.

Сын: Акименко-Якименко Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Акименко-Якименко Михаил Кононов

Нижний хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акименко-Якименко Михаил Кононов

Смерть
Неизвестно
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