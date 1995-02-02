Морозова (Сухарева) Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Сухарева) Раиса Яковлевна

Морозова (Сухарева) Раиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1921

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921

Отец: Сухарев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1947

Сын: Морозов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Федорович

Рождение ребёнка
08.08.1950

Сын: Морозов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Федорович

Смерть
02.02.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close