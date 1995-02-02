Морозова (Сухарева) Раиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1921
Дата смерти02.02.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921
Отец: Сухарев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1947
Сын: Морозов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1950
Сын: Морозов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Федорович
Смерть
02.02.1995