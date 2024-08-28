Бухнер Эвальд (Виктор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Бухнер Петр
Мать: Бухнер (Фур) Берта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер (Жидкова) Людмила
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Бухнер) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Бухнер (Жидкова) Людмила
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно