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Бухнер Эвальд (Виктор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Фур) Берта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Жидкова) Людмила

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Жидкова) Людмила

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Жидкова) Людмила

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Бухнер) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Бухнер (Жидкова) Людмила

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Жидкова) Людмила

Смерть
Неизвестно

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