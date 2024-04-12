Щапов (Малярова) Матрена Евфимилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапов (Малярова) Матрена Евфимилиевна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
05.06.1902

Муж: Щапов Корнил Зотович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно
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