Квитка (Приходько) Александра Моисеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1919
Дата смерти11.09.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
?.02.1941
Рождение ребёнка
08.09.1948
Рождение ребёнка
23.12.1952
Рождение ребёнка
01.05.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2008