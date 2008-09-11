Квитка (Приходько) Александра Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка (Приходько) Александра Моисеевна

Место рождения

Петровское, Харківська область

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

11.09.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: Приходько Моисей Васильевич

Мать: Приходько Евдокия Васильевна

Петровское, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квитка Прокофий Борисович

Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
?.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квитка Прокофий Борисович

Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
08.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квитка Прокофий Борисович

Рождение ребёнка
23.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квитка Прокофий Борисович

Рождение ребёнка
01.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квитка Прокофий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитка Прокофий Борисович

Смерть
11.09.2008
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